Украинцы начали получать от Министерства здравоохранения СМС-рассылку о том, как бороться с коронавирусом Covid-19. Также уведомление содержит советы, связанные с личной гигиеной.

Как говорится в онлайне "Страны" Коронавирус в Украине и мире. Хроника пандемии, уведомления пока приходят в хаотическом порядке.

"В связи с вероятностью распространения Covid-19,Минздрав Украины рекомендует: по возможности оставаться дома; дезинфицировать руки и ограничить контакты; в случае плохого самочувствия – обратиться к врачу; воздержаться от поездок за границу; мыть/дезинфицировать руки", - говорится в сообщении.

Также в СМС-уведомлении говорится, что транспорт работает в штатном режиме, а "Укрпочта" разносит пенсии и денежные выплаты по обычному графику.

Сообщение про коронавирус. Скриншот: "Страна"

Ранее "Страна" приводила слова Министра здравоохранения Ильи Емца о том, что чиновники решили информировать граждан о методах борьбы с коронавирусом Covid-19 при помощи коротких СМС-уведомлений. В них будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации. Ответственность за выполнение возложили на Министерство цифровой трансформации иМинистерство инфраструктуры.

Также мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.