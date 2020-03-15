С 17 марта "Укрзализныця" закроет международное железнодорожное сообщение в связи с коронавирусом. Действие этой меры продлится до конца всеукраинского карантина.

Об этом информирует пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця" во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины №288-р приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение с 00:00 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих решений правительством", - рассказали в пресс-службе компании.

При этом в компании отметили, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение на данный момент осуществляется в штатном режиме согласно графику. В "Укрзализныце" уверяют, что все пассажирские вагоны проходят дополнительную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Представители перевозчика заявили, что возврат билетов на отмененные международные поезда будет осуществляться в полном объеме, без взимания дополнительных сборов.

"Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка, на которую пассажир имел проездной документ", - говорится в сообщении.

Скриншот: Укрзализныця в Фейсбук

Стоит отметить, что сегодня стало известно о закрытии железнодорожного сообщения Украины с Беларусью и Российской Федерацией.

Напомним, что после полуночи 17 марта (в ночь с понедельника на вторник) въехать в Украину смогут только граждане страны.