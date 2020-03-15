В 13 аэропортах США, которые работают на прием граждан из стран Евросоюза после закрытия границы, образовались громадные очереди. Время ожидания составляет около 6 часов.

Как передает Daily Mail, хуже всего ситуация обстоит в Международных аэропортах О'Хара в Чикаго и аэропорту Кеннеди JFK (Нью-Йорк).

По словам самих пассажиров, в аэропорту Кеннеди из 60 кабин для осмотра людей работали только шесть.

А в аэропорту О'Хара причиной образования очередей стали дополнительные медицинские осмотры людей.

"Пассажиры, застрявшие в очередях, утверждают, что им не предлагали дезинфицирующие средства, перчатки или маски. При этом у людей еще не было скрининга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в США из стран Евросоюза могут вернуться только американцы и те, у кого есть грин-карта. Однако сделать это можно только через один из 13 работающих аэропортов.

Фото: dailymail.co.uk

Ранее "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп, после того как ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Соединенных Штатов, сдал тест на коронавирус Covid-19. Однако его результатов еще нет.

Напомним, эксперты подсчитали, что в США за год коронавирусом могут заразиться до 214 миллионов граждан при численности населения 327 миллионов. А умереть от осложнений - до 1,7 миллионов человек.