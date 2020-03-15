С 16 марта КПВВ "Станица Луганская" на линии соприкосновения закроется на две недели из-за пандемии коронавируса СOVID-19. Такое решение приняло руководство операции Объединенных сил.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Луганской ОГА.

Таким образом, с завтрашнего дня, въезд на подконтрольную Киеву украинскую территорию будет открыт только для людей соответствующей пропиской. В свою очередь, попасть на оккупированную территорию Донбасса смогут исключительно те, кто там проживает.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Отметим, что в такой ситуации главная проблема возникает у пенсионеров, которые вынуждены регулярно выезжать на подконрольную Украине территории для своей верификации как переселенцев. Что дает им право и дальше получать пенсии.

В то же время, в Луганской ОГА утверждают, что люди, которые должны были в период закрытия КПВВ отметиться в органах соцзащита не должны беспокоиться - срок верификации будет продлен. А пенсионные и социальные выплаты будут производиться без изменений.

Скриншот: Луганская областная государственная администрация в Фейсбук

Напомним, что зеркальные меры ввели и так называемые "ДНР"и "ЛНР". Так, в связи с коронавирусом на неподконтрольную Киеву территорию не будут пускать граждан с симптомами болезни, у которых нет там прописки.

Также мы писали, что "глава "ДНР" Денис Пушилин постановил, что приехавшие из других вирусо-опасных стран на Донбасс украинцы обязаны будут обеспечить самоизоляцию на дому на протяжении двух недель.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг распространения коронавируса в Украине и мире.