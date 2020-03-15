В Черновицкой области Украины госпитализировали мужчину, женщину и ребенка с подозрением на коронавирус Covid-19. Также в больницу попали два человека из Славянска – у них уже взяли пробы

Как передает пресс-служба Черновицкой ОГА, госпитализированные контактировала с зараженными.

"…в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще одного человека с подозрением на COVID- 19. Также в областную детскую клиническую больницу госпитализирована мама с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, имеющими подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В то же время мэрия Славянска уточнила, что изъятые образцы двух зараженных уже передали специалистам. Результаты ожидаются завтра, 16 марта.

"…14 марта, двое жителей нашего города были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID- 19. Биоматериал отправлен для лабораторных исследований до города Киев. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта. Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции",- подчеркивается в сообщении.

Напомним, 14 марта пресс-служба Черновицкого облсовета заявила, что еще у четверых человек подозревают коронавирус. Среди них - недавно побывавший в Италии украинец.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг распространения коронавирусной инфекции в Украине.