Беларусь приняла решение закрыть железнодорожное сообщение с Украиной в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает пресс-служба БЖД.

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом Covid-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов", - отметили в пресс-службе

Так, приостановлено курсирование следующих поездов Беларусской железной дороги: №32/31 Киев-Рига, №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье; №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Напомним, что с 17 марта Россия также закроет движение поездов с Украиной из-за коронавируса COVID-19. Данная мера является временной, но окончательная дата восстановления сообщения пока неизвестна.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг закрытия Украиной границ с внешним миром из-за распространения коронавирусной инфекции.