Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена отправили премьер-министру Канады Джастину Трюдо и его жене Софии, которая заразилась коронавирусом, записку с пожеланиями скорее победить болезнь.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Уважаемые Софи и Джастин, пожалуйста, примите наши самые искренние слова поддержки в борьбе с болезнью. Мы желаем как можно быстрее выздороветь и вернуться к здоровому состоянию. Мы верим, что благодаря заботе и поддержке самых дорогих людей, все должно быть и будет лучше. Украина с вами! С пожеланиями скорейшего выздоровления, Владимир Зеленский и Елена Зеленская", - сказано в записке.

Скриншот, фото: Twitter/ Andriy Shevchenko

Сам Трюдо опубликовал в Instagram фото, как во время карантина работает из дома. По его словам, его ожидает занятый день.

Скриншот: Instagram/ justinpjtrudeau



Напомним, супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо 11 марта вернулась из Лондона с легкими признаками недомогания, тесты на коронавирус показали положительный результат. У премьер-министра страны симптомов нет, однако он сам, как и его жена, будет находиться на карантине 14 дней.

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