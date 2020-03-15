Против идеи главы Офиса президента Андрея Ермака провести Консультационный совет в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске выступили уже 60 народных депутатов от фракции "Слуга нарда".

Как передает "Главком", депутаты считают создание такого совета угрозой для закрепленной в украинском законодательстве информации о российской агрессии.

"В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставление поручения представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы способом и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам", - говорится в сообщении.

Кроме того, народные депутаты требуют от делегации в ТГК регулярных отчетов о том, как проходят переговоры.

Как отмечает издание, часть из них удалили свои посты или же удалили всю свою страницу. В частности, на такой шаг пошли Ольга Василевская-Смаглюк, Ирина Аллахвердиева и Игорь Фрис.

Фото: glavcom.ua

Это прокомментировал телеграм-канал Политика страны:

"После саботажа голосования за отставку генпрокурора Рябошапки, это второй демарш внутри фракции президента тех, кого принято называть "соросятами". Хотя, в случае с Ермаком к ней подключились несколько нардепов, которых принято связывать с Коломойским (в частности - экс-директор 1+1 Ткаченко).

Хотя другая часть нардепов, связанных с Коломойским (в частности, Дубинский) выступили против антиермаковского демарша.

Но в целом, наличие 60 мятежных нардепов означает, что у Слуг народа может и не быть уже большинства в Раде по важным вопросам (всего во фракции более 250 депутатов). Что сильно затрудняет для властей поиск голосов под нужные законопроекты", - говорится в сообщении.

До этого "Страна" писала, что ряд народных депутатов от фракции "Слуга народа" ответили своим коллегам, которые выступили против создания Консультационного совета по Донбассу, о котором в Минске договорился глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Соответствующие заявления против "бунта" во фракции появились на странице нардепа Владимира Воронова, замглавы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслана Горбенко, а также главы подкомитета по вопросам прав и свобод лиц Алексея Кузнецова.

Подробнее об истории с Ермаком и Минском - в материале "Страны" Минская зрада. Почему Ермака обвинили в госизмене за создание Консультационного совета по Донбассу.