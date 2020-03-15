В Казахстане из-за коронавируса объявили режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 08:00 16 марта до 07:00 15 апреля.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Акорды сообщает KTK.

Указ о введении режима чрезвычайного положения подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В документе указано, что режим ЧП вводится в стране в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса Covid-19 пандемией.

В период действия чрезвычайного положения в Казахстане будут действовать такие меры:

усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

введен карантин;

ограничено функционирование крупных объектов торговли;

приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

установлены ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы и иностранных государств.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса в режиме онлайн.