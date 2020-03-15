Решение правительства Австрии запретить с 17 марта въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании создает нашим гражданам проблему - из стран Западной Европы станет невозможно добраться на родину по суше.

На это обратил внимание Telegram-канал "Политика Страны".

"После решения Австрии от Балтийского моря до Адриатического моря для украинцев вырастает сплошная стена: Словения перекрыла границу с Италией, Австрия перекрыла границу с Италией и введёт запрет для украинцев, Чехия и Польша закрыли границы на въезд для иностранцев", - говорится в сообщении.

"Железный занавес" для украинцев. Фото: Страна

Из Западной Европы в Украину после 17 марта можно будет добраться лишь по морю через балканские государства, Прибалтику, Скандинавию и Россию. Если, конечно, они к тому времени тоже не перекроют границы.

Ранее "Страна" приводила слова премьера Австрии Себастьяна Курца о том, что его страна временно закрывает авиасообщение для туристов из Украины, России, Нидерландов и Великобритании. Временное ограничение будет введено в действиет 17 марта.

Напомним, с 15 марта Украина частично закрыла свои международные границы. Въезд в страну запрещен для иностранцев. Граждане Украины могут беспрепятственно возвращаться домой. При этом те, кто будет ехать из стран с тяжелой эпидемической ситуацией, будут оставлять на двухнедельную обсервацию и проверять на коронавирус экспресс-тестами.