Из-за коронавируса Австрия запретит прекратит авиасообщение и запретит въезд туристам напрямую из Украины, России, Нидерландов и Великобритании.

Об этом заявил премьер страны Себастьян Курц, пишет ТАСС.

"Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами", - сказал Курц.

Запрет вводится в ночь на 17 марта.

После вступления решения в силу украинцам станет еще сложнее добираться из других стран Западной Европы домой по суше, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, с 15 марта Украина частично закрыла свои международные границы. Въезд в страну запрещен для иностранцев. Граждане Украины могут беспрепятственно возвращаться домой. При этом те, кто будет ехать из стран с тяжелой эпидемической ситуацией, будут оставлять на двухнедельную обсервацию и проверять на коронавирус экспресс-тестами.

Также мы писали, что в Австрии из-за коронавируса на месяц раньше закроют горнолыжные курорты.