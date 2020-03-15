Бывший помощник президента России Владислав Сурков может создать партию с "православным олигархом" Константином Малофеевым, которого считают одним из главных идеологов аннексии Крыма и так назывваемой "русской весны" на юго-востоке Украины в 2014 году.

Как передает Telegram-канал Wargonzo, Сурков и Малофеев вместе посетили конференцию "Союза добровольцев Донбасса" (организация, которая обхединяет людей, воевавшиз на стороне "ДНР/ЛНР" против Украины и возгавляемая былвшим "премьер-министром ДНР" Бородаем) в Подмосковье.

"Уж не создается ли на наших глазах новая политическая сила, которую может возглавить пресловутый "русский Трамп" (Малофеев - Ред.), при поддержке интеллектуальной артиллерии в лице ВЮ (Владислав Юрьевич Сурков - Ред.) и пехоты во главе с Бородаем и его добровольцами-ветеранами (половина из них - действующие сепары)", - предполагает телеграм-канал.

Кроме того, в сети также появилось видео, как Сурков и Малофеев вмести приходят на конференцию. Перед входом им измеряли температуру.

Видео: t.me/wargonzo

До этого мы писали, что появление Суркова на конференции является первым публичным мероприятием, в котором участвует экс-советник президента РФ после своего увольнения. В ходе выступления он признался, что его уже никуда не приглашают.

Также "Страна" писала, что Сурков объяснил свою отставку "изменившимся контекстом" в отношении Украины.