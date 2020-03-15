В так называемых "ДНР"и "ЛНР" объявили, что в связи с коронавирусом на неподконтрольную Киеву территорию не будут пускать граждан с симптомами болезни, у которых нет там прописки. Это симметричная мера в ответ на решение украинских властей не пускать на подконтрольную территорию людей с признаками ОРВИ и без прописки.

"Указы" о новых правилах пересечения границы подписали главари сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Уточняется, что в рамках мер по борьбе с возможным распространением коронавируса, на границе, в пунктах пропуска на линии разграничения организуют круглосуточное дежурство - для выявления людей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза.



А граждане, приехавшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины, должны обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия в "ЛДНР". После этого предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах.



Также запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами с подконтрольной Киеву территории, "если они не имеют регистрации в Республике". Запрещены и массовые мероприятия с численностью участников более тысячи.

Напомним, украинские власти решили ужесточить порядок пересечения линии разграничения на Донбассе в связи с коронавирусом. Так, люди без регистрации в подконтрольной части Украины не смогут заехать с неподконтрольной Киеву территории Донбасса - если у них будут признаки ОРВИ.

Также мы писали, что в связи с коронавирусом Украина на две недели закрывает границу от иностранцев.