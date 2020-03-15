Компания "Российские железные дороги" прекращает сообщение с Молдавией и Украиной со вторника, 17 марта, из-за вспышки коронавируса Covid-19. Данная мера является временной, но окончательная дата восстановления сообщения пока неизвестна.

Как говорится на сайте компании, пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В частности, были отменены следующие рейсы в Украину: Москва – Киев, Москва – Одесса, Москва – Николаев, Москва – Львов, Москва – Кривой Рог.

Напомним, украинцы без симптомов заболевания коронавирусом не будут помещены в обсервацию при возвращении на родину после 00:00 16 марта.

Также "Страна" писала, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.