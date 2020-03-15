Богатые украинцы во время вспышки коронавируса Covid-19 покупают себе личные аппараты искусственной вентиляции легких, которые ставят прямо в коробках у себя в гараже. Это происходит во время того, как стране не хватает данных аппаратов.

Об этом рассказал собственник сети по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко у себя в Facebook.

"Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад - пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет", - сказал он.

При этом Давиденко отмечает, что подобное поведения является не только аморальным, но и с практической точки зрения бессмысленным.

"Хочу спросить. Ребята, а как вы себе это представляете?! Ну вот не дай Бог вы или кто-то из ваших близких заболел коронавирусом. И что? Вы и правда думаете, что вы приедете в реанимацию инфекционного отделения, которое будет забито больными со своим аппаратом вентиляции лёгких? *хуеть. Как на вас будут смотреть люди? Как на вас будут смотреть администрация? Как на вас будут смотреть врачи-реаниматологи и инфекционисты, которые в острой нехватке ИВЛ по стране и сутками спасая жизни простых людей будут знать, что у вас все это время такой нужный ИВЛ просто тупо стоял в гараже вместо того чтобы спасать жизни украинцев", - пишет бизнесмен.

По словам Давиденко, помимо покупки самого аппарата ИВК, его еще нужно установить, подключить, инсталлировать, настроить. И времени на это, пока будут спасать человека, может просто не хватить.

"Откровенно. Это будет плохо. Если вы переживаете. Если у вас есть деньги и желание. Поступайте как Джек Ма (китайский миллиардер скупал маски по всему мире во время их нехватки в КНР и бесплатно раздавал людям - Ред.). Покупайте ИВЛ и сразу ставьте его в подарок в любое инфекционные отделения украинской больницы. Поверьте, если вам не дай Бог оно таки понадобится вас будут там лечить как самого лучшего и самого главного пациента", - добавил он.

Скриншот: facebook.com/ukrdav

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