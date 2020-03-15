Власти Кипра и Эстонии приняли решение закрыть свои границы для иностранцев из-за вспышки коронавируса Covid-19. В первой запрет вступает в силу с 17 марта, а во второй с воскресенья, 15 марта.

Как передает Reuters, въезд в Эстонию будет разрешен только гражданам страны, а также иностранцам, члены семьи которых проживают на территории государства.

При этом уезжать из страны разрешено всем. Режим изоляции продлиться две недели. Иностранцы могут использовать страну как в качестве транзита, если у них нет симптомов заболевания.

А на Кипре запрет вступает в силу уже сегодня, 15 марта. Слова президента страны Никоса Анастасиадиса приводит Cyprus Times. Предполагается, что въезд будет запрещен иностранцам без аккредитации. А режим изоляции также будет действовать две недели.

"Я призываю всех киприотов проходить через пункты перехода границы только в случае крайней необходимости", - сказал он.

При этом режим ограничения не будет действовать на граждан Европейского союза или третьих стран, которые легально находятся в стране.

Ранее "Страна" приводила список КПВВ в Украине, которые будут закрыты из-за вспышки коронавируса.

Также мы рассказывали о памятке Кабмина, которая касается закрытия границы в Украине. К примеру, въезд иностранных граждан будет запрещен с 16 марта в 00:01. Срок действия меры – две недели.