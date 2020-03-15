В воскресенье, 15 марта, в 8:00 в Харьковской области в одномандатном избирательном округе №179 началось голосование на промежуточных выборах депутата Верховной Рады. Продлится голосование до 20:00. Во время него будут приняты превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Выборы проходят в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской областной государственной администрации.

Округ №179 включает в себя город Лозовая, а также Зачепиловский, Кегический, Красноградский, Лозовский и Сахновщинский районы Харьковской области.

Около 150 тыс. избирателей округа смогут проголосовать на 189 участках. Им предстоит выбрать депутата из 37 кандидатов. Избранным станет тот кандидат, который получит больше голосов избирателей по сравнению с другими.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты выборов до 30 марта включительно. Это будут последние выборы, которые пройдут по мажоритарной системе, поскольку 1 января вступил в силу Избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

Как сообщает полиция Харьковской области, избирательные участки начали свою работу вовремя.

"Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении полиции.

Тем временем активисты сообщают, что избиратели не сильно охотно идут на голосование.

Напомним, что изначально от партии власти на выборы должна была идти Виктория Алексейчук, но в связи сс ее низким рейтингом было принято решение отказаться от ее участия.

В Харьковской области начались перевыборы в 179 округе. Фото: движение "Честно"

Ранее ЦИК сообщила, что местная комиссия приняла ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время выборов в 179 округе. В частности, участковые избирательные комиссии должны не позволять значительного скопления людей, использовать индивидуальные средства защиты, проветривать помещение.

"Страна" уже писала, как перевыборы в Харьковской области могут поменять повестку для "Слуги народа".