Ряд народных депутатов от фракции "Слуга народа" ответили своим коллегам, которые выступили против создания Консультационного совета по Донбассу, о котором в Минске договорился глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Соответствующие заявления против "бунта" во фракции появились на странице нардепа Владимира Воронова, замглавы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслана Горбенко, а также главы подкомитета по вопросам прав и свобод лиц Алексея Кузнецова.

"Мы, народные депутаты Украины, фракция партии "Слуга Народа", являемся переселенцами из Восточной Украины, пострадавшими в результате военной агрессии РФ и были вынуждены покинуть свой родной город Луганск. У нас не возникает сложностей с реальной оценкой ситуации, ибо мы были "внутри ее" и в 2014 и все это время до 2020. Все мы стали депутатами ВРУ, благодаря доверию наших избирателей, которые проголосовали за президента Украины Зеленского В.А. и политическую силу "Слуга Народа". Главным приоритетом программы президента было достижение мира на Востоке Украины",- говорится в заявлении.

Согласно тексту заявления, депутаты не совсем понимают позицию своих коллег, которые не до конца разобравшись в ситуации, вышли в публичное пространство с обращениями.

"Рано или поздно в оккупированной части Луганской и Донецкой областей пройдут выборы, и избиратели Луганщины и Донетчины сделают свой демократический выбор из местных кандидатов, которые не участвовали в организации незаконного референдума и не были причастны к незаконным военным формированиям. И для начала, правильно было бы обсудить критерии отбора этих кандидатов. И что получается, что даже выбрать 10 представителей из выходцев из Луганска и Донецка, то это оказывается "зрада зрадная"?" – подчеркивается в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Максим Ткаченко

Полный текст сообщения:

Мы, народные депутаты Украины, фракция партии "Слуга Народа", являемся переселенцами из Восточной Украины, пострадавшими в результате военной агрессии РФ и были вынуждены покинуть свой родной город Луганск. У нас не возникает сложностей с реальной оценкой ситуации, ибо мы были «внутри ее» и в 2014 и все это время до 2020. Все мы стали депутатами ВРУ, благодаря доверию наших избирателей, которые проголосовали за Президента Украины Зеленского В.А. и политическую силу "Слуга Народа". Главным приоритетом программы Президента было – достижение мира на Востоке Украины. Нам не очень понятна позиция наших коллег, которые не разобравшись до конца в программе по реинтеграции Донбасса и договоренностям в Минске, выходят в публичное пространство с обращениями. Рано или поздно в оккупированной части Луганской и Донецкой областей пройдут выборы, и избиратели Луганщины и Донетчины сделают свой демократический выбор из местных кандидатов, которые не участвовали в организации незаконного референдума и не были причастны к незаконным военным формированиям. И для начала, правильно было бы обсудить критерии отбора этих кандидатов. И что получается, что даже выбрать 10 представителей из выходцев из Луганска и Донецка, то это оказывается "зрада зрадная"?

В Украине более двух миллионов переселенцев, и у всех на оккупированной территории вынужденно остались родственники, друзья, знакомые, которые никоим образом не имеют отношения к организации событий шестилетней давности. И по разным причинам не могут бросить там свои дома или родных. А именно они могли бы попасть в предложенный механизм, который называется координационный совет. Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог. И вести этот диалог должны люди, понимающее друг друга. А желание всех и вся «сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно. И очень странно, что ранее коллеги не обратились, например, по поводу отмены правки по импорту электроэнергии из РФ.

Позиция по воде в Крым понятна и Комитет наш однозначно решил - вода будет после возвращения оккупированных территорий АР Крым.

Мне бы очень не хотелось, чтобы украинцы боялись украинцев, чтоб наши земляки там потеряли надежду и веру, потому что мы так и не научились не играть в политику. Неужели все обладают достаточным объемом информации, чтобы делать однозначные выводы? Неужели все получили консультации в СБУ, Нашей разведке или контрразведке? Неужели не понятно, что сложные вопросы не решаются просто? И уж тем более не решаются заявлениями в соцсетях. Цените пожалуйста людей и их права.

Мы поздравляем Украину с Днем украинских добровольцев, защищающих нашу землю, но прошу не приватизировать это право, Президент и его команда тоже защищают нашу землю, к сожалению или к счастью, для понимания всеми этого факта должно пройти время. Большое видится на расстоянии.

Подробнее об истории с Ермаком и Минском - в материале "Страны" Минская зрада. Почему Ермака обвинили в госизмене за создание Консультационного совета по Донбассу.