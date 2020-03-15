В воскресенье, 15 марта, в Украине синоптики прогнозируют резкое похолодание, которое затронет все регионы страны. Местами до ночных -5 по Цельсию. Но при этом осадков не предвидится.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Теплее всего будет на юге Украине. Днем воздух прогреется до 4-7 градусов тепла.

Так, на востоке Украины ожидается 4-8 по Цельсию. Ночью же похолодает до -3-5 мороза. Ожидается облачность с частичными прояснениями.

Похожая погода будет и на севере Украины. Днем столбик термометра покажет 2-5 выше нуля. А вот ночью ожидается до -2-4 по Цельсию. Осадков не будет.

Жителям центральных регионов стоит ожидать облачной погоды с частичными прояснениями. Воздух тут прогреется днем до 3-5 тепла. А вот ночью же на улице похолодает до -2-4 мороза.

Теплее всего будет на юге страны. Здесь стоит готовиться к 4-7 градусам тепла. А ночью сохранится небольшой "плюс": от 0 до 3 градусов.

На востоке Украины сегодня будет относительно тепла: от 1 до 5 градусов тепла. Ночью похолодает вплоть до -4 ниже нуля.

Скриншот: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", к Украине подбирается циклон Гизела, который может принести в страну морозы.

Напомним, весна поздравила киевлянок с 8 Марта самыми теплыми ночами в истории - они оказались почти на 10 градусов теплее нормы.