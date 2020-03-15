В субботу, 14 марта, на Донбассе 9 раз из запрещенных Минскими договоренностями обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил. Один военный получил ранения.

Как передает пресс-центр Операции объединенных сил, сначала уже этих суток, 15 марта, позиции ВСУ дважды подверглись обстрелам

"14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности группировки "Восход" было зафиксировано 6 обстрелов: возле Старогнатовки из минометов и неподалеку от Павлополя из станковых гранатометов. А в районе Песков использовались минометы 82 мм.

Еще три обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки"Север": возле Новолуганского из минометов, неподалеку от Шумы из минометов 120 мм, а также вблизи Зайцевого – также из минометов 120 мм.

Кроме того, сначала уже этих суток, позиции украинских военных были обстреляны 2 раза: возле Песков из станкового гранатомета и неподалеку от Луганского из автоматичного станкового гранатомета.

В результате обстрелов один военных получил ранение. Погибших нет.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, "Страна" писала о том, что в среду, 11 марта, в Минобороны заявили об уничтожении стрелков, которые накануне подбили украинский "Камаз" в районе населенного пункта Пески.

Также сообщалось, что в четверг, 12 марта, на Донбассе, в районе населенного пункта Зайцево, противник обстрелял позиции подразделения Операции объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранения.