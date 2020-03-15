В ночь 14 на 15 марта Петр Порошенко прилетел в аэропорт Борисполь из Испании.

Возле Зала официальных делегаций его встречал корреспондент "Страны", у которого состоялся с Порошенко такой диалог.

Корреспондент "Страны: "Почему вы в ГБР на допрос не приехали?"

Порошенко: "До свидания".

Корреспондент "Страны": "Почему вы уезжали из Украины?"

Порошенко: "Вы должны прекратить работать на страну-агрессора".

Корреспондент "Страны": "Мы не работаем на страну-агрессора. Мы хотим задать несколько вопросов..."

Впрочем, ни на один из наших вопросов он не ответил, сел за руль Мерседеса и уехал в сопровождении охранников, которые во время осуществления видеосъемки толкались и говорили, что улица - "это сейчас охраняемая территория".

Вместе с экс-президентом прилетели трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в масках.

Также наш корреспондент заметил, что Михаил Порошенко был подстрижен короче, чем обычно. Почти под российского рэпера Фейса, поклонником которого он является, и в скандал с которым недавно угодил в Лондоне.

Видео можно посмотреть на телегам-канале "Политика Страны":

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Лидер "Европейской солидарности" вернулся в Киев из столицы Британии, куда залетел за детьми. До этого с 8 марта он заходился в Испании на дорогостоящем курсе детокса.

Свои процедуры он вынужден был прервать и срочно вернуться в страну, поскольку с 17 марта закрываются границы Украины.