Как и предсказывала "Страна", Петр Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании. Бывший президент успел вернуться в страну до закрытия границы в полночь 17 марта.

Журналисты "Страны" встретили около Зала официальных делегаций.

На вопросы он не ответил - нахамил нашим корреспондентам, сел за руль Мерседеса и уехал. При этом его сын Михаил был в маске.

Как это все происходило - смотрите на видео, опубликованном в телеграм-канале "Политика Страны" ниже.

Судя по тому, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили.

В столицу Украины он прибыл на борту Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM (на фото выше) с австрийской регистраций. Это легкий двухмоторный самолет бизнес-класса с салоном в полный рост.

Порошенко заказал чартерный рейс, который, по данным наших источников, обошелся ему в 28 тысяч евро.

Политик улетел из Украины в воскресенье, 8 марта, из-за чего не явился на допрос в Госбюро расследований.

С пересадкой во Франкфурте он отправился в Испанию, в фешенебельный комплекс SHA, расположенный рядом с побережьем Средиземного моря.

Велнесс-клиника Sha в Испании, где отдыхал Порошенко

Именно тут экс-президент планировал провести ближайшие две недели, проходя курс детокса. Он заранее оплатил дорогостоящий курс. Однако планы нарушил всеукраинский карантин и закрытие границ с 17 марта. После этой даты он бы никак не смог вернуться в страну в ближайшее время - разве что вместе с эвакуированными из европейских стран украинцами.

В связи с этим, он срочно прервал курс и сначала отправился в Лондон. Там он забрал сына Мишу, а также двух дочек Сашу и Женю, которые учатся в британской столице.

Напомним, что по введенным Кабмином правилам, каждого приезжающего в страну украинца будут проверять на наличие симптомов коронавируса. Если не обнаружат, то отпустят домой, а если обнаружат, то предпишут двухнедельный карантин.