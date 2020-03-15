Авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты. С 17 марта закрываются границы, а 15 и 16 марта - два последних дня, когда украинцев смогут вернуться домой регулярными рейсами.

Цены на некоторые рейсы на эти дни возросли в 10 раз.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Сегодня днем МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех желающих украинцев.

В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

Из столицы Франции Парижа в Украину можно добраться почти за 16 тысяч гривен в один конец.

Скриншот: flyuia.com

Из Тель-Авива - столицы Израиля - предлагают лететь за 13 тысяч гривен 15 и 16 марта.

На сайте можно увидеть цены на ближайшие даты. Если бы граница не закрылась - билеты бы стоили в пределах 6-7,5 тысяч за эконом-класс.

Скриншот: flyuia.com

Доступны к покупке билеты из столицы Австрии Вены - за 14 тысяч на 15 марта и почти за 20 - на 16-е.

Если бы границы не закрылись - билеты бы стоили 1,5-2,5 тысячи гривен за эконом класс, о чем свидетельствуют цены за билеты на 17 и 18 марта, которые невозможно сейчас купить.

Скриншот: flyuia.com

Цены на полет из немецкого Берлина в Киев - 16 тысяч гривен на 15 и 16 марта и почти 3 тысячи гривен на 17 и 18 марта, которые уже недоступны.

Скриншот: flyuia.com

Цена на полет из Барселоны - города в Испании, столицы Каталонии - составляет почти 9 тысяч гривен на полет 16 марта и чуть больше 2,5 тысяч на полет 18 марта - обычная цена, которая бы была без закрытия авиасообщения.

Скриншот: flyuia.com

Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий нелестно высказался о такой ценовой политике МАУ.

"Когда МАУ неизбежно попросит денег из государственного бюджета чтобы спастись от банкротства, я им припомню, что они уже достаточно нажились продавая билеты по заоблачным ценам украинском в последний возможный день их вылета домой", - написал Заблоцкий в Facebook.

Когда МАУ неизбежно попросит денег из государственного бюджета чтобы спастись от банкротства, я им припомню, что они уже достаточно нажились продавая билеты по заоблачным ценам украинском в последний возможный день их вылета домой.

Ранее "Страна" писала, что Кулеба назвал три шага для украинцев, которые не успеют эвакуироваться до 17 марта.

Также мы писали, что украинцев, которые приедут из стран с очагами коронавируса, отправят на двухнедельную обсервацию.