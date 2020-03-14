Польша с ночи воскресенья, 15 марта, закрывает свои государственные границы. В МИД Украины в связи с этим рассказали о новых правилах въезда в страну, которые действуют на время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает МИД Украины.

Польша прекращает пограничном движении на польско-украинской государственной границе с 00.00 ч 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска:

Долгобичув-Угринов - автомобильный;

Зосин-Устилуг - автомобильный;

Хребне-Рава-Русская - железнодорожный;

Медика-Шегини - автомобильный/пеший;

Кросценко-Смильница - автомобильный;

Кросценко-Хыров - железнодорожный;

Будомеж-Грушев - автомобильный

На действующих пунктах пропуска в объеме особого движения в направлении въезда в Польшу пересечь границу смогут лишь:

Граждане Республики Польша; иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша; иностранцы которые имеют Карту Поляка; главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Республики Польша, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша; иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

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