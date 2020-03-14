МОЗ Украины призывает оставаться дома во время карантина. В Министерстве запустили на Facebook хештег для того, чтобы поддержать эту идею.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Стань примером для других, делись призывом #ЗалишаюсяВдома через рамку для фото в Facebook от Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

МОЗ Украины призывает избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома, чтобы уберечься от инфицирования респираторными заболеваниями и, в частности, коронавирусом COVID-19.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - призывают в МОЗ.

В социальной сети Facebook появилась возможность добавить к фото профиля рамку #ЗалишаюсяВдома.

"Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля → добавить рамку → пишите в поиске "остаюсь дома" → установить рамку", - указано в сообщении.

Минздрав призывает заботиться о своем здоровье и стать примером для других, установив эту рамку и распространив хештег.

Скриншот: Facebook /Міністерство охорони здоров'я України

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.

Также мы рассказывали, что Голубовская призвала украинцев не совершать паломничество в больницы, чтобы тестироваться на коронавирус.