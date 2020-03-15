Сегодня, 15 марта, Украина и мир продолжают бороться с коронавирусом.

Этот день очень важен для наших граждан, поскольку скоро страна закрывает границу. Будет прекращено авиа-, жд- и автобусное сообщение с другими государствами.

После полуночи 17 марта (ночь с понедельника на вторник) въехать в Украину смогут только граждане и редкие иностранцы - определенные узкие категории.

Более того, пересечь границу страны можно будет только на автомобилях и через отдельные КПП, которые оставили открытыми.

Власти обещали, что сегодня в Борисполь прилетит спецрейс МАУ с украинцами, эвакуированными из Италии - самой инфицированной Covid-19 европейской страны.

Как Украина и мир переживают коронавирус в воскресенье - следите в этом материале, он обновляется. Здесь публикуются самые важные новости о пандемии.

11:48 Министерство здравоохранения Украины начало рассылать украинцам СМС с информацией о коронавирусе.

СМС представляют собой короткие инструкции с правилами личной гигиены и рекомендациями для борьбы с коронавирусом. Так, украинцам, рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, воздержаться от поездок за границу, а в случае ухудшения самочувствия - обратиться к врачу.

11:42 Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус.

11:28 В "ДНР" и "ЛНР" не будут пускать заболевших украинцев без прописки на неподконтрольной территории. Это симметричная мера в ответ на решение украинских властей не пускать на подконтрольную территорию людей с признаками ОРВИ и без прописки.

11:26 Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации

11:25 Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий государственных учреждений Украины в связи с распространением коронавируса Covid-19 станут бесплатными, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

11:23 Режим ЧП на территории Казахстана будет действовать с 16 марта по 15 апреля.

11:18 Богатые украинцы во время вспышки коронавируса Covid-19 покупают себе личные аппараты искусственной вентиляции легких, которые ставят прямо в коробках у себя в гараже. Это происходит во время того, как стране не хватает данных аппаратов.

Об этом рассказал собственник сети по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко у себя в Facebook.

"Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад - пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет", - сказал он.

11:16 Казахстан объявляет режим ЧП в стране из-за коронавируса.

10:58 В Узбекистане выявлен первый зараженный коронавирусом житель республики. Об этом сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики. По данным ведомства, 15 марта в лаборатории института вирусологии установлен COVID-19 у гражданки Узбекистана, которая вернулась из Франции.

10:55 Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер страны Себастьян Курц.

10:36 В США, где накануне перекрыли границу для пассажиров из Европы, в 13 аэропортах, которые принимают американцев, возвращающихся на родину из стран ЕС, образовались огромные очереди. По состоянию на вечер субботы, 14 марта, время ожидания в очередях достигало 6 часов.

Как пишет Daily Mail, хуже всего ситуация обстояла в аэропорту Далласа/Форт-Уэрт, Международный аэропорт О'Хара в Чикаго и аэропорту Кеннеди JFK (Нью-Йорк). При этом многие пассажиры были в масках.

Отметим, что американские граждане и обладатели грин-карт могут возвращаться домой из Европу в США, но только через один из 13 назначенных аэропортов при условии, что они также могут быть подвергнуты проверке состояния здоровья и карантинным распоряжениям.

Фото: dailymail.co.uk

10:28 В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против премьер-министра Нетаньяху. Слушания должны были начаться 17 марта, теперь они состоятся 24 мая.

Накануне министр юстиции Амир Охана объявил о переходе судебной системы страны на работу в режиме чрезвычайной ситуации на ближайшие 24 часа с возможностью продления. Таким образом, рассмотрение дел практически замораживается, слушаться будут только срочные дела. Решение принято, чтобы помешать распространению коронавируса в стране.

10:24 Российские железные дороги с 17 марта прекращают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса. Отмена поездов временная, однако о дате возобновления движения не сообщается. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

10:08 Тем временем в Харьковской области в одномандатном избирательном округе №179 началось голосование на промежуточных выборах депутата Верховной Рады. Во время него обещают принять превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

09:47 Криштиану Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Marca.

Отели, принадлежащие игроку сборной Португалии, станут бесплатными больницами для зараженных коронавирусом. Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду.

09:39 Тем временем туристы сообщают, что в Египте застряли 60 тысяч украинцев.

09:33 Власти Кипра решили закрыть въезд для иностранцев уже с сегодня, 15 марта, для борьбы распространением коронавируса COVID-19.

Въезд будет закрыт для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране. Сами ограничения будут действовать 15 дней.

"Я призываю всех киприотов проходить через пункты перехода границы только в случае крайней необходимости", - президент страны Никос Анастасиадис.

09:22 Тест на коронавирус показал положительный результат у супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес, сообщает El Pais со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Тем времени за сутки количество больных в Испании увеличилось на 1159 человек. Избавились вируса только 327 человек, умерло - 62.

Кроме того, жителям страны запретили жителям без веских причин выходить на улицу. Таковым стал правительственный декрет.

Вводимые меры, в частности, предусматривают, что разрешается выходить на улицу для похода в продуктовый магазин, аптеку или для покупки товаров первой необходимости. Жителям разрешено передвигаться по улицам, чтобы добраться до работы или, наоборот, до дома. Также люди имеют право самостоятельно добираться до медучреждений и до нуждающихся в помощи родных и близких. Разрешено покидать дома, если возникает необходимость посетить банк.

09:20 Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

По окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину. "Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

08:59 В Польше увеличилось число зараженными коронавирусом до 103 человек, умерли уже три человека, пишет в Twitter министерство здравоохранения страны.

Напомним, что сегодня, 15 марта, страна закрыла свои железнодорожные границы с Украиной.

08:45 Лечащий врач американского президента США сообщил, что у того не обнаружен коронавирус

08:30 Эстония вслед за рядом других стран закрывает границы. Въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии. Все стартует также, как и в Украине, 17 марта.