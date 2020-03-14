Заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская раскритиковала украинцев, которые "прут толпами в инфекционные стационары "протестироваться на коронавирус". Она сказала, что в украинских больницах при отсутствии санитарных норм и выработанной системы они скорее заразятся.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Голубовская заявила, что амбулаторные консультации в наших стационарах - это грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима. По ее словам, эпидемиологи, которых сейчас в больницах уже нет, это регулировали.

"Сейчас полная демократия. Захотел прийти к доктору - к семейному не попадёшь, скорую тоже не всегда удаётся вызвать, иди сразу в инфекционный стационар, там примут. А потом отпустят за отсутствием болезни. То, что это режимное отделение, где находится масса больных с подозрением на COVID19, всякие там гриппы и менингококковые инфекции никак не пугает наших граждан. Зато наших граждан сильно испугали здоровые соотечественники из Китая", написала она.

Голубовская подчеркнула, что в относительно спокойной обстановке отсутствия массовых поступлений и смертей системы здравоохранения в разрезе инфекционных отделений работают с явной необоснованной перегрузкой. Это приводит к определённому хаосу, отвлечению персонала от серьезных больных.

"В отсутствие должных служб, которые это пресекали, взываю к сознательности наших граждан - прекратите это паломничество. Не подвергайте себя излишней опасности", - написала Голубовская.

Также она раскритиковала отсутствие в Украине нормативных документов и методов, которые предотвращают угрозы распространения инфекций.

Скриншот: Facebook/Olga Golubovskaya

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