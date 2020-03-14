Во Франции с воскресенья, 15 марта, закроют все рестораны, кинотеатры и ночные клубы. Эта мера принята для прекращения распространения коронавируса. Аптеки, продовольственные магазины и общественный транспорт будут работать.

Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции, передают местные СМИ.

"Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости, будут закрыты в полночь: это касается кафе, ресторанов, ночных клубов", - сказал он. При этом Филипп подчеркнул, что аптеки, заправочные станции, банки и продовольственные магазины останутся открытыми.

Премьер призвал французов "максимально ограничить передвижение", несмотря на то, что принятые правительством меры не охватывают транспорт.

"Наша задача - защитить население. Власти Франции со своей стороны применяют все необходимые меры, чтобы остановить распространение вируса на территории страны", - заверил Филипп.

По данным на субботу, 14 марта, число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 4,5 тысячи, умерших - 91. В реанимации находятся 300 человек.

Ранее "Страна" писала, что во Франции хирургам приказали отменить все несрочные операции, чтобы освободить столы для больных коронавирусом.

Также мы рассказывали, что во Франции из-за коронавируса реквизировали все медицинские маски для пациентов и врачей.