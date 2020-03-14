Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.

Согласно документу, закрываются границы (в том числе для регулярных пассажирских перевозок), усиливаются карантинные меры.

Предлагаем вниманию читателей полную версию решения Совбеза, опубликованного на сайте президента:



"РЕШЕНИЕ

Совета национальной безопасности и обороны Украины

от 13 марта 2020

О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Рассмотрев информацию об эпидемической ситуации в связи с распространением по территории Украины и стран мира острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 (далее COVID-19), Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что по выводам Всемирной организации здравоохранения распространения COVID-19 в странах мира приобрело статус пандемии, эпидемическая ситуация в Украине приобрела чрезвычайно угрожающий характер.

С целью предотвращения негативного развития эпидемической ситуации и обеспечения соблюдения статьи 49 Конституции Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Кабинету Министров Украины принять в установленном порядке меры по:

1) закрытие с 0 ч. 00 мин 17 марта 2020 в течение следующих двух недель пунктов пропуска через государственную границу Украины для осуществления регулярного пассажирского сообщения;

2) прекращения с 0 ч. 00 мин 16 марта 2020 в течение следующих двух недель въезда на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций и тому подобное;

3) для служебного пользования;

4) проведение безотлагательно комплексного анализа возможности эффективного реагирования системы здравоохранения по противодействию вспышки COVID-19;

5) обеспечение разработки и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно нераспространения действия названного Закона на случаи, если предметом закупки являются средства медицинского назначения и специализированное медицинское оборудование для оказания помощи больным COVID-19 ;

6) комплектования тест-системами для выявления COVID-19 пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда-выезда из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым;

7) безотлагательного финансирования изготовления Институтом молекулярной биологи "1 генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19;

8) обеспечение индивидуальными средствами защиты медицинского персонала, работников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, а также лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19;

9) стимулирование производства отечественными предприятиями индивидуальных средств защиты, средств медицинского назначения и специализированного медицинского оборудования для оказания помощи больным COVID-19;

10) перевод правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19 на круглосуточный режим работы;

11) обеспечение готовности лечебно-профилактических учреждений для оказания медицинской помощи больным COVID-19 и создания резервов медицинского оборудования, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, в том числе средств индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств;

12) восстановление системы противоэпидемической защиты, в частности назначение главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц;

13) утверждение порядка временной самоизоляции лиц, имеющих подозрение на заболевание на COVID-19;



14) выделение в соответствии с обоснованными предложений Министерству здравоохранения Украины средств для закупки лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, в том числе средств индивидуальной защиты, предназначенных для противодействия COVID-19;

15) безотлагательного пересмотра и оптимизации планов перепрофилирования коек в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства здравоохранения Украины, других государственных органов, увеличение численности медицинского персонала и ресурсов на случай массового заболевания COVID-19;

16) обеспечение неуклонного соблюдения финансово-бюджетной дисциплины, а также своевременного выполнения платежных поручений при закупке товаров, работ и услуг, связанных с противодействием COVID-19;

17) введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов (лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для организации борьбы с COVID-19), поступающих в Украину;

18) разработка совместно с местными органами исполнительной власти и с участием органов местного самоуправления вопрос о введении дополнительного материального поощрения медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемических и лечебных мероприятий, связанных с противодействием COVID-19;

19) активизация информационно-разъяснительной работы о мерах по предотвращению заболевания COVID-19, недопущения его распространения.

2. Министерству здравоохранения Украины безотлагательно:

1) разработать совместно с Министерством иностранных дел Украины вопрос о возможности получения гуманитарной помощи и закупки за рубежом необходимых средств и оборудования для борьбы с COVID-19;

2) определить и обеспечить прогнозируемую потребность в тест-системах для выявления COVID-19 и обеспечить постоянное наличие таких систем в учреждениях здравоохранения;

3) обеспечить постоянное обновление стандартов оказания медицинской помощи в соответствии с полученными новыми данными о терапии COVID-19.

3. Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей совместно с местными органами исполнительной власти и с участием органов местного самоуправления безотлагательно усилить контроль за системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

4. Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины безотлагательно пересмотреть номенклатуру материальных ценностей государственного резерва и норм их накопления, предусмотрев неснижаемый запас средств симптоматического лечения от острых респираторных заболеваний и средств личной гигиены, в расчете на три месяца.

5. Министерству внутренних дел Украины обеспечить соблюдение правопорядка во время реализации мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.

6. Рекомендовать гражданам Украины воздержаться от выезда за границу в страны, на территории которых зафиксированы случаи COVID-19.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилов".

Также сегодня стало известно, какие именно КПП закрыла Украина - полный список.

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