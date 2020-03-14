Специальная межфракционная группа предложила изменения в законодательство Украины из-за коронавируса.

Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

Нардеп сказала, что группа совещалась три часа. Изменения будут временные и будут действовать три месяца после опубликования текста закона.

Стефанишина рассказала, что политики согласовали, что закупки товаров для предотвращения COVID-2019 не будут выводиться из-под закона о публичных закупках, а заказчик сможет пользоваться существующей в законодательстве переговорной процедурой, которую сократили до 3-х дней.

"Также освободили закупки товаров для предотвращения COVID 2019 от налогообложения, таможенных платежей. Создали условия для повышения оплаты труда медицинских работников, задействованных в борьбе с эпидемией COVID 2019, по повышенному окладу", - говорится в сообщении.

Она добавила, что изменения в закон о санэпидблагополучии этим законом вноситься не будут.

Также в законопроекте пописаны и нормы по ограничению собраний граждан. Однако Стефанишина заявила, что фракция "Голоса" выступила против этих мер ("могут быть использованы для преследования участников мирных собраний) и МВД пообещало вопрос доработать.

Эти изменения в законодательство планируют принять уже на следующей неделе в парламенте, который пока не на карантине.

Скриншот: Facebook/Olga Stefanyshyna

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