Компании Netflix и Disney приостановили съемки своих проектов. Это временная мера, которая связана с распространением коронавируса в мире.

Об этом в субботу, 14 марта, пишет "The Verge" в субботу, 14 марта.

Netflix подтвердила, что производство приостанавливается в США и Канаде на две недели из-за правительственных ограничений и мер безопасности и охраны труда.

В заявлении Disney сказано, что "хотя не было подтвержденных случаев заражения COVID-19 на наших производствах, после рассмотрения текущей ситуации, мы приняли решение приостановить производство некоторых из наших фильмы на короткое время".

Несколько фильмов от Disney и других студий, включая Universal Pictures и Sony Pictures, были отложены.

Речь идет, среди прочих, о "Мулан", "Новые мутанты", "Ненасытный", "Форсаж 9", "Не время умирать" и "Тихое место 2" были перенесены на конец этого года или на время, которое еще не было объявлено.

"Форсаж 9", вероятно, откладывается до апреля 2021 года.

Ранее "Страна" писала, что в Калифорнии из-за коронавируса закрываются два Диснейленда.

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