Сегодня в Киеве прошел Марш добровольцев. В ходе акции они пришли к посольству Российской Федерации и пустили ракетницу по зданию, которая попала по крыше.

Видео опубликовано на канале PavlovskyNews.

На митинге примерно 300-400 человек, хотя организаторы говорят, что участников 199 и они не нарушают предписание карантина о массовых мероприятиях.

Также участники скандировали: "Нам нужна победа" и "Зелю геть".

Как это было - читайте и смотрите в нашем онлайне.

Ранее "Страна" писала, что столичные правоохранители подсчитали, что в мероприятиях, посвященных Дню добровольца, взяли участие около 5 тыс. человек.

Также мы рассказывали, что участники марша добровольцев пришли под здание Офисе президента, где была их конечная точка маршрута, после чего огласили властям список требований. Среди них – карантин для Верховной Рады и отставка нынешнего главы ОП Андрея Ермака.