В Латвии с 17 марта запретили сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны. Причина закрытия - распространение в Европе коронавируса нового типа COVID-2019.

Об этом сообщает "Delfi".

С 17 марта будет закрыто авиасообщение. Также нельзя будет пересечь границу по железной дороге, на паромах и автотранспорте. Грузовое сообщение сохранится.

В Латвии также запретили проводить любые организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены, если в них участвуют до 50 человек. Такие мероприятия должны заканчиваться до 23 часов. Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.

В Латвии по состоянию на 14 марта коронавирус нового типа обнаружен у 26 человек.

Ранее "Страна" писала, что из-за коронавируса Каталония закрывает сообщение по суше, морю и воздуху.

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