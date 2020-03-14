Свои границы из-за Covid-19 закрывает Латвия
В Латвии с 17 марта запретили сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны. Причина закрытия - распространение в Европе коронавируса нового типа COVID-2019.
Об этом сообщает "Delfi".
С 17 марта будет закрыто авиасообщение. Также нельзя будет пересечь границу по железной дороге, на паромах и автотранспорте. Грузовое сообщение сохранится.
В Латвии также запретили проводить любые организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены, если в них участвуют до 50 человек. Такие мероприятия должны заканчиваться до 23 часов. Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.
В Латвии по состоянию на 14 марта коронавирус нового типа обнаружен у 26 человек.
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