В италийских городах, где из-за коронавируса Covid-19 люди вынуждены сидеть дома, люди запустили музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов. Акция продлится с пятницы по воскресенье.

Как передают "РИА Новости", духовный оркестр из Рима, который стоит за организацией флешмоба, призывает людей со всей страны открывать окна и исполнять свои любимые произведения.

"Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что к участию во флешмобе приобщился Милан, Неаполь, Турин и другие города.

"Музыкальная программа в Риме состоит из гимна Италии, знаменитой песни Челентано Azzurro, а венчает флешмоб композиция Il celo è sempre più blue ("Небо все больше становится голубым)", - подчеркивается в сообщении.

Видео: YouTube/Global News

Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе брифинга представителей Кабмина заявил, что завтра Международные авиалинии Украины отправят в Италию специальный рейс, чтобы забрать наших граждан.

Также "Страна" писала, что в Италии медучереждения получили рекомендации по борьбе с коронавирусом, в которых медиков призывают учитывать возраст пациентов при лечении от коронавируса. Таким образом, предпочтение в терапии будет отдаваться более молодым пострадавшим.