Украинский дипломат заболел коронавирусом за границей
За границей заболел коронавирусом один из украинских дипломатов. Все дипломатические миссии Украины за рубежом переходят на особый режим работы.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Особый режим работы предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.
"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру", - заявил Кулеба.
В какой именно стране заболел украинский дипломат, не сообщается.
Особый режим работы в украинских дипучереждениях будет действовать с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно. Он предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме, кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.
"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - заверил Кулеба.
Ранее "Страна" писала, что украинцы за границей должны отправить власти сигнал в программе ДРУГ, чтобы их эвакуировали.
Также мы рассказывали, что Кулеба назвал три шага для украинцев, которые не успеют эвакуироваться до 17 марта.