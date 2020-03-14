За границей заболел коронавирусом один из украинских дипломатов. Все дипломатические миссии Украины за рубежом переходят на особый режим работы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Особый режим работы предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.



"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру", - заявил Кулеба.

В какой именно стране заболел украинский дипломат, не сообщается.

Особый режим работы в украинских дипучереждениях будет действовать с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно. Он предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме, кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - заверил Кулеба.

Ранее "Страна" писала, что украинцы за границей должны отправить власти сигнал в программе ДРУГ, чтобы их эвакуировали.

Также мы рассказывали, что Кулеба назвал три шага для украинцев, которые не успеют эвакуироваться до 17 марта.