Президент США Дональд Трамп, после того как ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Соединенных Штатов, сдал тест на коронавирус Covid-19. Однако его результатов еще нет.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, перед брифингом ему измерили температуру, которая оказалась "совершенно нормальная".

"Я также сдал тест на коронавирус прошлой ночью", - сказал он.

Также Трамп уточнил, что сделал это, учитывая многочисленные разговоры о том, что он контактировал с зараженными.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно встречался с лидером США Дональдом Трампом, болен коронавирусом. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус после того, как заболевание обнаружили у сотрудника его администрации. Позже выяснилось, что зараженным оказался глава секретариата администрации президента Бразилии по вопросам коммуникации Фабиу Вайнгартен.

Ранее "Страна" рассказывала, что вирус был выявлен у одного из посетителей конференции, в которой участвовали Трамп и вице-президент Майкл Пенс.