Из разных областей Украины за день поступило 15 подозрений на коронавирус
Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что всего за день поступило 15 подозрений на заражение новым коронавирусом Covid-19. Они поступили из разных регионов страны.
Как передает "УНН", всего, по состоянию на сегодня, 14 марта, было отобрано 18 образцов.
"Центром общественного здоровья Укрины в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов страны. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые сообщаются в наш центр. По состоянию на сегодняшнюю час обработано 18 образцов. Никакого положительного результата пока не было обнаружено", - сказал он.
По словам Кузина, сообщения продолжают поступать не только на национальном уровне, а и на уровень 11 областей, которые уже имеют диагностическую способность и получили тест-системы.
Напомним, в Житомирской области похоронили 71-летнюю пенсионерку, которая скончалась от коронавируса Covid-19. Церемония проходила без присутствия рдственников - они находились на карантине.
Также "Страна" писала, что Украина закроет границы для авиасообщения и не будет пускать иностранцев с 00:00 17 марта до 3 апреля. Граждане Украины смогут вернуться в страну автобусами. Некоторых иностранцев - дипломатов и членов семей украинцев - пустят в страну.