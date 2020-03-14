Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что всего за день поступило 15 подозрений на заражение новым коронавирусом Covid-19. Они поступили из разных регионов страны.

Как передает "УНН", всего, по состоянию на сегодня, 14 марта, было отобрано 18 образцов.

"Центром общественного здоровья Укрины в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов страны. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые сообщаются в наш центр. По состоянию на сегодняшнюю час обработано 18 образцов. Никакого положительного результата пока не было обнаружено", - сказал он.

По словам Кузина, сообщения продолжают поступать не только на национальном уровне, а и на уровень 11 областей, которые уже имеют диагностическую способность и получили тест-системы.

Напомним, в Житомирской области похоронили 71-летнюю пенсионерку, которая скончалась от коронавируса Covid-19. Церемония проходила без присутствия рдственников - они находились на карантине.

Также "Страна" писала, что Украина закроет границы для авиасообщения и не будет пускать иностранцев с 00:00 17 марта до 3 апреля. Граждане Украины смогут вернуться в страну автобусами. Некоторых иностранцев - дипломатов и членов семей украинцев - пустят в страну.