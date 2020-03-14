Следователи Государственного бюро расследований провели новые следственные эксперименты в связи с расстрелом активистов во время Революции достоинства в период 18-20 февраля 2014 года.

Как передает пресс-служба ГБР, всего было проведено четыре эксперимента на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости.

"Во время следственных действий получены дополнительную информацию о местоположение правоохранителей, которые применяли в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года. К проведению следственных экспериментов привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Полученные результаты будут использоваться при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз специалистами ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, 12 марта Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования убийств на Майдане Независимости во времена массовых протестов в 2013-2014 году провело следственный эксперимент.

Ранее "Страна" писала, что правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.