Возле Министерства обороны Украины начался Марш добровольцев. Они держат в руках плакаты "Постреливаем с 2014-го", флаги Украины и партий. Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Перекрыт проспект Воздухофлотский от моста, а также дороги от вокзала на проспект Воздухофлотский, так как маршрут следования шествия запланирован от Минобороны к посольству РФ.

На данный момент формируется колона из участников шествия, которых насчитывается около 350 человек. Во главе колонны стоит машина с флагами Азова, Нацкорпуса, звучит патриотичная музыка. В толпе виднеются также национальный флаг и флаг Правого сектора.

Часть участников шествия одета в камуфляжную форму. Охрану порядка обеспечивают правоохранители с собаками, а также несколько карет скорой помощи. Почти все правоохранители в медицинских масках.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что столичные правоохранители подсчитали, что в мероприятиях, посвященных Дню добровольца, взяли участие около 5 тыс. человек.

Также мы рассказывали, что участники марша добровольцев пришли под здание Офисе президента, где была их конечная точка маршрута, после чего огласили властям список требований. Среди них – карантин для Верховной Рады и отставка нынешнего главы ОП Андрея Ермака.