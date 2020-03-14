Председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский заявил, что 71-летнюю пенсионерку, которая скончалась от коронавируса Covid-19, похоронили. Процесс проходил в отсутствии родственников, поскольку они находятся на карантине.

Как передает "УНИАН", погибшую похоронили на центральном кладбище в Радомышле, в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

Также Пулковский рассказал, что родных женщины на похоронах не было, поскольку они находятся на карантине.

"Они отнеслись к этой ситуации с пониманием", - сказал он.

Напомим, 13 марта мы сообщали, что в Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Это пенсионерка из Радомышля Житомирской области, у которой заболевание протекало в тяжелой форме с подключением больной к аппарату ИВЛ. Женщина жаловалась врачам на давление и плохое самочувствие.

После этого директор Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Зиновий Парамонов заяви, что на следующий день в Житомирской области еще у двух людей подозревают коронавирус.