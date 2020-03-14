Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в понедельник, 16 марта, проведет аукцион по продаже икон. Иконы были в коллекции ликвидируемого "Родовид Банка".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Речь идет о 43 иконах, которые украшали стены главного офиса банка и были частью коллекции финучреждения. Стартовые цены лотов установлены в диапазоне от 960 до 312 000 грн. Каждая икона прошла оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность как произведения искусства и актива.

"Отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность", – отмечают в ФГВФЛ.

Иконы будут проданы на английском аукционе в системе ProZorro.Продажи.

Ранее "Страна" писала, что в США объявила себя банкротом крупнейшая частная угольная компания страны.

Также мы рассказывали, что 25 января вкладчики банков на неподконтрольных территориях, которые запустили процедуру ликвидации, могут вернуть свои вклады. Вклады возмещает Фонд гарантирования вкладов.