Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что по ужесточению мер относительно пересечения линии разграничения на Донбассе решения ещё нет.

Он сообщил об этом на брифинге правительства в субботу, 14 марта.

"Вопрос в процессе решения", - сказал Дейнеко.

Видео: YouTube/КабМін

Напомним, что в субботу, 14 марта, вопрос по линии разграничении на Донбассе и с Крымом должны были решить на внеочередном заседании правительства сегодня. Но, как видим, так и не решили.

Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков предложил не пропускать граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях, через КПВВ, если у них нет регистрации на подконтрольной Украине территории.

Он аргументировал это тем, что в Горловке, по его информации, зарегистрировано 12 случаев коронавируса. Однако в "ДНР" это опровергли.