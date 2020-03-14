Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга представителей Кабмина заявил, что украинцам, которые не успеют эвакуироваться до закрытия границы, зарегистрироваться в системе "Друг".

Как передает "Страна", это поможет правительству формировать группы для эвакуации.

"Первое: если вы видите, что у вас не получается вернуться до 17 числа – немедленно регистрируйтесь в системе МИДа "Друг", и мы будем видеть, что вы остаетесь и нуждаетесь в помощи. Второе: параллельно обратитесь в консульство или посольство в той стране, где вы остались. Это можно сделать при помощи электронной почты или соцсетей", - сказал он.

Кулеба утверждает, что когда правительство увидит, где и в каком количестве украинцы находятся, то будут формироваться специальные группы по эвакуации.

"Третье: когда мы увидим, где и в какой стране находятся наши граждане, и в каком количестве, мы сможем установить контакт с ними и начинать формировать группы", - подчеркнул он.

При этом Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что украинцам желательно находится возле больших аэропортов, поскольку оттуда будет проще эвакуировать людей.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит дополнительные рейсы до закрытия границы, чтобы вернуть граждан из других стран. Усиленный режим работы продлится 15 и 16 марта. Украинцам, которые не успеют вернуться в страну до закрытия границы, советуют обращаться в консульства Украины на территории стран, которых они находятся.

Также "Страна" писала, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.