Экс-президент Петр Порошенко, который 8 марта улетел из Украины в Испанию, вернется на родину чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.

Об этом "Стране" сообщил источник в партии "Европейская солидарность".

Напомним, в Украине с 17 марта закрывается пассажирское сообщение с внешним миром. Поэтому, как уже писала "Страна", экс-президент торопится попасть домой до этой даты. И даже прервал заранее оплаченный курс детокса в Испании.

Логистика у Порошенко непростая.

Из Испании он летит сначала в Лондон. Там он забирает сына Мишу, недавно отметившегося в скандале с рэпером Face'ом. А также двух дочек Сашу и Женю, которые тоже учатся в британской столице.

После этого чартер направится в Киев.

Обойдется экс-президенту этот вояж, по данным наших источников, в 28 тысяч евро.

Отметим, что по введенным правительством правилам, каждого приезжающего в страну украинца будут проверять на наличие симптомов коронавируса. Если не обнаружат, то отпустят домой, а если обнаружат, то предпишут двухнедельный карантин.

Как мы уже рассказывали, в Испанию Порошенко поехал проходить детокс в одной из клиник. Мы выяснили, в какой именно. Это фешенебельный комплекс SHA, расположенный рядом с побережьем Средиземного моря.

Программа детоксикации здесь стоит по нижней планке от 3600 евро за человека (без проживания). Петр Порошенко, по информации источника, прилетел в Испанию с женой.

Номера здесь тоже не дешевые. Президентский сьют обойдется от 2000 евро в сутки, а королевский - от семи с половиной.

Также в клинике можно пожить на индивидуальной вилле - по цене от двух до почти пяти тысяч евро в сутки.

Отметим, что Петр Алексеевич в принципе любит Испанию. В городе Марбелья у него там есть вилла, которую сфотографировала "Страна".

Напомним, в пятницу 13 марта Порошенко ждали на допрос в Госбюро расследований и, по слухам, хотели там вручить ему подозрения. Однако на допрос он так и не прибыл. Его адвокаты сказали, что он находится за границей.