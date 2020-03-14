Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал всех украинцев, которые находятся за границей и не смогут вернуться страну до 17 марта, регистрироваться в системе МИД Украины "ДРУГ". По его словам, это поможет людям и нашим дипломатам держать связь друг с другом и понимать где кто находится.

Об этом Кулеба сказал на брифинге.

"Если вы видите, что у вас не получается вернуться до 17 числа – немедленно регистрируйтесь в системе МИДа ДРУГ, и мы будем видеть, что вы остаетесь и нуждаетесь в помощи. Параллельно обратитесь в консульство или посольство в той стране, где вы остались. Это можно сделать при помощи электронной почты или соцсетей. Когда мы увидим, где и в какой стране находятся наши граждане, и в каком количестве, мы сможем установить контакт с ними и начинать формировать группы", - рассказал министр.

Видео: YouTube/КабМін

Он подчеркнул, что для правительства это сигнал о том, что гражданам нужна помощь для переезда в Украину.

Система "ДРУГ" находится тут.

Ранее "Страна" писала, пустят ли в Украину иностранцев с видом на жительство и супругов украинцев.

Также мы рассказывали, что Украина запустит дополнительные рейсы до закрытия границы.