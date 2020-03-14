Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе брифинга представителей Кабмина заявил, что завтра Международные авиалинии Украины отправят в Италию специальный рейс, чтобы забрать наших граждан.

Как передает "Страна", люди находятся возле границы со Словенией в практически изолированном состоянии.

"На завтра у нас запланирован специальный рейс в город Тервизо в Италии. Граждан, которые оказались в таком, изолированном состоянии. Они находятся неподалеку от Словении и не имеют возможности выехать, потому что находятся фактически заблокированными", - сказал он.

В данном вопросе, утверждает Криклий, важно сотрудничество авиаперевозчиков, поскольку подобные рейсы еще будут.

"И сегодня также было принято соответствующее решение на заседании правительства. Подобные меры будут осуществляться регулярно. Но хотелось бы, чтобы было надежное сотрудничество между авиаперевозчиками в данном вопросе", - подчеркнул он.

В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на борту есть еще 100 свободных мест.

"Сейчас мы начинаем эвакуацию наших ста граждан, которые застряли на границе Италии со Словении. МИД сейчас работает над тем, чтобы максимально обеспечить им комфорт, подготовить к выезду и так далее. Но на борту есть еще 100 лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают заявления, что если кто-то еще желает эвакуироваться из Италии этим рейсом, он может обращаться и попасть на борт", - уточнил он.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит дополнительные рейсы до закрытия границы, чтобы вернуть граждан из других стран. Усиленный режим работы продлится 15 и 16 марта. Украинцам, которые не успеют вернуться в страну до закрытия границы, советуют обращаться в консульства Украины на территории стран, которых они находятся.

Также "Страна" писала, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.