Украина закроет границы для авиасообщения и не будет пускать иностранцев с 00:00 17 марта до 3 апреля. Граждане Украины смогут вернуться в страну автобусами. Некоторых иностранцев - дипломатов и членов семей украинцев - пустят в страну.

Об этом на брифинге рассказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Временно запретить въезд в Украину с 00:00 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года иностранцам и лицам без гражданства, кроме тех, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что будут пускать, работников иностранных дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в Украине, представителей официальных международных миссий организаций аккредитованных в укр и членов их семей, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей.

"Въезд в Украину других иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по соглашению с МИД Украины", - добавил министр.

Видео: YouTube/КабМін

Кулеба подчеркнул, что страна не сделала "ничего экстраординарного" и такие меры применяются повсеместно по Европе для того, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.

Напомним, в Украине пока три подтвержденных случая вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина запустит дополнительные рейсы до закрытия границы.

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