Министерство здравоохранение решило информировать граждан о методах борьбы с коронавирусом Covid-19 при помощи коротких СМС-уведомлений. В них будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - сказал Министр здравоохранения Илья Емец.

Позже выяснилось, что ответственность за уведомления возложили на Министерство цифровой трансформации, а также Министерство инфраструктуры.

Напомним, украинцы без симптомов заболевания коронавирусом не будут помещены в обсервацию при возвращении на родину после 00:00 16 марта.

Также "Страна" писала, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.