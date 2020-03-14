Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения определить, кто будет главными санитарными врачами в регионах. Сейчас полномочия главного санврача у заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко. Он и будет определять людей в регионах.

Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании, сообщает правительственный портал в субботу, 14 марта.

"Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача на осуществление отдельных полномочий. А именно: относительно эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах", - сказано в сообщении.

Сейчас в Украине три подтвержденных случая коронавируса, есть несколько подозрений, которые проверяются.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве рассказали, что делать украинцам, если медики отказываются проверять на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Минздрав рекомендовал пожилым украинцам в период карантина не выходить на улицу.