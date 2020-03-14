В Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль. Причина - смерть пенсионерки из Радомышля от коронавируса.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на справочную службу центрального автовокзала Житомира.

"В Радомышль автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", - сообщили на автовокзале.

На электронном табло автовокзала видно, что рейсы "Житомир-Радомышль" и "Житомир-Малин" из Радомышля задерживаются.

Накануне во время брифинга председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".

Сейчас в Украине официально подтверждены 3 случая коронавируса, кроме Житомирской его диагностировали у 2 мужчин в Черновцах.

Напомним, в пятницу, 13 марта, в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина. У нее заболевание протекало в тяжелой форме с подключением больной к аппарату ИВЛ.

Ранее "Страна" писала, что украинцев без симптомов коронавируса пропустят через границу без карантина.

Также мы рассказывали, что в Житомирской области, где умерла пенсионерка, два новых подозрения на коронавирус.